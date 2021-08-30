Из чего состоит контактная линза дополненной реальности? Рассказывает Mojo Vision

Стартап «Mojo Vision» представил подробности проекта контактных линз дополненной реальности, рассказав о системе отображения информации.

Её центральным элементом является шестиугольный дисплей шириной менее полумиллиметра, каждый пиксель которого размером всего в четверть эритроцита, красного кровяного тельца, которое у человека имеет диаметр от 7 до 10 микрометров. Фемтопроектор, крошечная оптическая система, увеличивает воспринимаемые размеры изображения и направляет его на центральный участок сетчатки.

Линзы окружены электроникой, включая камеру, фиксирующую внешний мир. Компьютерный чип обрабатывает изображения, управляет дисплеем и обменивается данными с внешними устройствами, такими как телефон, по беспроводной сети. Трекер движения компенсирует движения глаза. Устройство питается от аккумулятора, который заряжается по беспроводной сети в течение ночи, как смарт-часы.

В компании описывают состояние технологии словами «почти работает». Прототипы прошли токсикологические испытания, и Mojo ожидает, что в этом году появится полнофункциональный прототип. Со временем она надеется преодолеть социальное отторжение столь личной, почти имплантируемой технологии, сделав линзы достаточно маленькими, чтобы они стали невидимыми для стороннего наблюдателя.

Ещё одной важной проблемой Mojo называет время автономной работы. Сейчас инженеры надеются достичь одного часа, а долгосрочный план подразумевает два часа функционирования при полной вычислительной нагрузке. В компании говорят, что люди будут носить линзы весь день, а активизировать лишь на некоторое время, чтобы получить доступ к важным данным.

Ключевой технологией Mojo является компенсация движений глаз через трекинг движений глазного яблока. Без отслеживания взгляда линза будет показывать зафиксированное изображение, которое будет смещаться вместе с осознанными движениями и саккадами. Это сделает невозможным отвлечение внимания от графики и, например, чтение, ведь строка просто будет двигаться вместе с вашими попытками пройти её до конца. Справиться с этим помогают встроенные в линзу гироскоп и акселерометр.

Для обработки изображений, управления ими и интерфейсом компания также использует внешнее устройство. Логика подсказывает, что со временем этот модуль заменят подключаемые смартфоны с фирменным приложением.

Что касается помех восприятию реального мира, которые может создать линза со встроенной электроникой, в компании говорят, что человек не видит и не может видеть её компоненты, если дисплей не активен.

Проектор направляет изображение только в центральную часть сетчатки, но оно реагирует на постоянно меняющееся окружение и меняется по мере перенаправления взгляда. Куда бы вы ни посмотрели, вы увидите контент. Вероятно, вначале это будут считанные пиксели, но и они начнут создавать ощущение того, что слой дополненной реальности бесконечен и не обрывается, как картинка с очков.

Не пропускайте важнейшие новости о дополненной и виртуальной реальности — подписывайтесь на Голографику в Telegram, ВК, Twitter и Facebook!

Далее: Официальная инструкция к смарт-очкам Facebook раскрыла подробности Project Aria

